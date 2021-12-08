Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в преддверии празднования 30-летия Независимости председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин вручил жителям Северо-Казахстанской области государственные награды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Говоря о важности всех этих лет для нашей страны, спикер Мажилиса подчеркнул их судьбоносное значение для становления, развития и укрепления Казахстана.

«Всего лишь за 30 лет под руководством Первого Президента страны – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан прошёл невероятный путь от отсталой периферийной союзной республики до полноправного члена мирового сообщества, регионального лидера, современного государства с сильной экономикой и стабильным обществом. И сегодня Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, продолжая стратегический курс Елбасы, реализует масштабные реформы, направленные на модернизацию всех сфер жизни казахстанского общества», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса отметил весомый вклад, которая внесла Северо-Казахстанская область и её жители в достижение успехов Независимого Казахстана.

По словам Нурлана Нигматулина, благодаря труду североказахстанских аграриев наша страна в течение всех этих лет полностью обеспечивает внутреннюю потребность в зерне. Кроме того, сегодня Казахстан со своей сельскохозяйственной продукцией вышел и на международные рынки. Высокие темпы развития демонстрирует и промышленный сектор региона.

Среди награждённых североказахстанцев учёные, сельхозтоваропроизводители, учителя и врачи, рабочие и спасатели, предприниматели, артисты и спортсмены.

Орденом «Парасат» награждён археолог Виктор Зайберт, автор нескольких научных открытий, многочисленных книг и статей по древней истории Северного Казахстана. Мировую известность казахстанскому учёному принесло открытие уникального памятника эпохи энеолита «Поселение Ботай», которое считается самым древним памятником одомашнивания лошади.

Орденом «Құрмет» отмечены заслуги воспитателя Петропавловского детского центра социального обслуживания Елены Кисляковой, руководителей фермерских хозяйств, вкладывающих деньги в развитие сёл Екпина Абиева, Калыма Даньярова, Абдурахима Нукаева.

Кавалерами ордена «Еңбеқ Даңқы» III степени стали ветеран труда, токарь механосборочного цеха Сергей Каретов и крановщица Фархана Сафаргалеева, которая более 40 лет работает в сфере строительства.

Медаль «Ерлігі үшін» вручена пожарному, спасшему жизни 16 человек, Айтбаю Садвокасову, «Ерен еңбегі үшін» - врачу-кардиологу Аскату Молжигитову, легкоатлетке Ирине Эктовой, «Шапағат» - воспитателю Дома ребёнка Аиым Абдрахмановой, главной медсестре Уалихановской районной больницы Марине Охмат.

Поздравляя жителей региона со знаменательной датой и с получением высоких наград, Нурлан Нигматулин выразил уверенность в достижении нашей страной новых успехов на очередном этапе своего развития.