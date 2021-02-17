Нурлан Нигматулин: Вклад Нуртлеу Имангалиулы в развитие отечественного телевидения бесценен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин направил телеграмму соболезнования семье известного казахстанского журналиста Нуртлеу Имангалиулы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нижнюю палату Парламента РК.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что уход из жизни Нуртлеу Имангалиулы – это невосполнимая потеря для народа Казахстана и для отечественного телевидения.

Нуртлеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу – служению казахстанскому обществу, работе на благо нашей страны. Он был настоящим патриотом своей земли, которого всегда отличали высочайшая ответственность, профессионализм и активная гражданская позиция, говорится в тексте телеграммы.

Нурлан Нигматулин отметил огромный вклад Нуртлеу Имангалиулы в поиск решений многих актуальных вопросов, а также значимую роль известного журналиста в развитии отечественного телевидения, в воспитании и подготовке яркой плеяды молодых тележурналистов.

По словам председателя Мажилиса, память о Нуртлеу Имангалиулы навсегда сохранится в сердцах казахстанцев.





Ранее сообщалось, что сегодня утром на 70-м году жизни скончался известный журналист Нуртлеу Имангалиулы.



