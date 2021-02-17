Нурлан Нигматулин: Вклад Нуртлеу Имангалиулы в развитие отечественного телевидения бесценен
Спикер Мажилиса подчеркнул, что уход из жизни Нуртлеу Имангалиулы – это невосполнимая потеря для народа Казахстана и для отечественного телевидения.
Нуртлеу Имангалиулы свою жизнь посвятил благородному делу – служению казахстанскому обществу, работе на благо нашей страны. Он был настоящим патриотом своей земли, которого всегда отличали высочайшая ответственность, профессионализм и активная гражданская позиция, говорится в тексте телеграммы.
Нурлан Нигматулин отметил огромный вклад Нуртлеу Имангалиулы в поиск решений многих актуальных вопросов, а также значимую роль известного журналиста в развитии отечественного телевидения, в воспитании и подготовке яркой плеяды молодых тележурналистов.
По словам председателя Мажилиса, память о Нуртлеу Имангалиулы навсегда сохранится в сердцах казахстанцев.
Ранее сообщалось, что сегодня утром на 70-м году жизни скончался известный журналист Нуртлеу Имангалиулы.