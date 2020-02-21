Нурлан Нигматулин: В работе по Кодексу о здоровье учтено мнение гражданского общества
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В работе по Кодексу о здоровье депутаты Мажилиса учли мнение гражданского общества. Об этом заявил сегодня председатель Палаты Нурлан Нигматулин на расширенном собрании фракции партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В настоящее время проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» готовится к рассмотрению в первом чтении. Наиболее резонансные нормы законопроекта мажилисмены-нуротановцы вынесли на обсуждение на расширенное собрание фракции, в котором приняли участие также руководители госорганов, известные общественные деятели, представители медицинского общественности и гражданского общества.
Нурлан Нигматулин напомнил, что с момента поступления проекта Кодекса в Мажилис депутаты Палаты активно обсуждали его с общественностью на различных площадках как в центре, так и в регионах.
В результате по многим спорным вопросам были найдены компромиссные решения.
В частности, это касается вопросов трансплантологии, сроков на опознание и востребование неопознанных умерших.
На расширенном заседании фракции свою позицию выразили председатель правления Национального научного центра хирургии им. А.Н.Сызганова Болатбек Баймаханов, руководитель Республиканского общества пациентов в трансплантации «Өмір Сыйы» Сандугаш Орынбаева и глава Общественного фонда «Аман-саулык» Бахыт Туменова.
В отношении нормы о вывозе органов за границу спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что данный вопрос «закрыт» и проектом Кодекса предусмотрена возможность вывозить изъятые у умерших органы для пересадки лишь при необходимости оказания медицинской помощи гражданину Казахстана, находящемуся за пределами нашего государства.
Особое внимание на собрании фракции уделено норме о вакцинации.
Своим мнением поделились инфекционисты, представители дошкольных учреждений, а также Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.
С учетом различных мнений, а также обеспечения безопасности населения рабочей группой предлагается подход, согласно которому профилактические прививки подразделяются на обязательные и добровольные. Физлица, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать обязательные профилактические прививки. При этом ребенок подлежит вакцинации по списку обязательных прививок только, если он не имеет медицинских противопоказаний.
Вместе с тем предлагается ужесточить ответственность за поставку некачественных вакцин, несоблюдение Правил хранения, транспортировки и использования вакцин. Усиливаются полномочия Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, согласно которым появляется доступ в медучреждения для контроля хранения и использования вакцин.
Общая позиция выработана и по вопросу прекращения мер искусственной поддержки жизни пациента: без согласия родственников эти меры прекращаться не будут.
На расширенном собрании фракции детальное обсуждение получила каждая из дискуссионных норм проекта Кодекса о здоровье.
По теме высказались председатель Национальной коалиции защиты прав потребителей Мурат Абенов, а также казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
«В результате тщательной, кропотливой работы над проектом Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» есть все основания полагать, что данный Кодекс после его принятия окажет существенное влияние на повышение доступности и качества медицинских услуг в нашей стране. Мы постарались учесть максимальный спектр замечаний и предложений», - резюмировал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
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