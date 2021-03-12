Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – законопроект о закупках квазигоссектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

В проект повестки пленарного заседания также включён вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесённых Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.