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    11:31, 12 Март 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – законопроект о закупках квазигоссектора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

    Проект закона разработан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данному в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

    В проект повестки пленарного заседания также включён вопрос о рассмотрении изменений и дополнений, внесённых Сенатом в законопроект, содержащий поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.


    Теги:
    Закон и право Парламент Главная Экономика Мажилис
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