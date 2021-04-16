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    12:29, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – законопроект о совершенствовании бюджетного законодательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутатам предлагается рассмотреть в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

    Законопроектом предусматривается реформирование бюджетного процесса, направленное на повышение отдачи от бюджетных расходов.

    Изменения и дополнения коснутся, в частности, подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, предусматриваются нормы по совершенствованию исполнения бюджета, а также упрощение составления бюджетной заявки и др.

    В проекте повестки предстоящего пленарного заседания депутатов также разработанные парламентариями законодательные новшества относительно инклюзивного образования.

    Депутатский законопроект направлен на совершенствование нормативной правовой базы инклюзивного и специального образования, приведение отечественного законодательства в соответствие с принципами Конвенции о правах инвалидов.


    Теги:
    Парламент Главная Экономика Мажилис
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