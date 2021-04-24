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    15:11, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – законопроект о развитии социального предпринимательства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Палате предлагается рассмотреть в первом чтении разработанные депутатами законодательные поправки по вопросам развития социального предпринимательства.

    Принятие законопроекта позволит закрепить на законодательном уровне понятие и основные задачи социального предпринимательства, сформировать критерии отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и определить социально уязвимые категории населения, на которые направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

    Кроме того, законопроектом определяются меры господдержки, а для признания статуса, учёта и мониторинга субъектов социального предпринимательства предусматривается создание соответствующего оеестра.

    В целях законодательного закрепления государственных мер поддержки социального предпринимательства парламентариями разработаны поправки в Налоговый кодекс. Обсуждение в первом чтении проекта Закона «О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» также включено в повестку предстоящего пленарного заседания Мажилиса.

    Кроме того, Мажилису предстоит рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции, а также изменения в Договор о ЕАЭС.

    Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС подписан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счёт уплаты ввозных, таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.



    Теги:
    Парламент Мажилис
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