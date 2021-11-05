Нурлан Нигматулин: В работе Мажилиса – внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, в первом чтении депутатам палаты предстоит обсудить законодательные поправки в Налоговый кодекс и Закон о введении его в действие.

Законопроектом, разработанным парламентариями, в частности, предлагается ввести обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров по результатам камерального контроля, что позволит снизить вовлеченность граждан в орбиту судебных разбирательств.

В первом чтении Мажилис рассмотрит законодательные поправки по вопросам внедрения трёхзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.

В проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты также включено обсуждение ряда ратификационных законопроектов. Это соглашения Казахстана с Кыргызстаном и Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи, а также с Таджикистаном – об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся Уполномоченного по правам человека и его деятельности.

Кроме того, запланировано рассмотрение во втором чтении и поправок в Уголовный кодекс по вопросам смертной казни.

Также для рассмотрения во втором чтении в проект повестки включены законодательные новшества по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров.