Нурлан Нигматулин: в приоритете Мажилиса – законодательная поддержка Послания Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мажилис приступает к законодательной реализации Послания Президента. Об этом сегодня на пленарном заседании Мажилиса заявил Председатель Палаты Нурлан Нигматулин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Предваряя обсуждение повестки первого в шестой парламентской сессии пленарного заседания Мажилиса, Спикер Палаты акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, с которым Президент страны выступил на открытии сессии.

- В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев представил всеобъемлющий план действий по 11-ти приоритетным направлениям развития страны. Это и вопросы социального благополучия граждан, развития системы образования, здравоохранения, это и формирование новой модели государственного управления, это и большой блок вопросов экономического развития. И теперь главная задача депутатского корпуса – оперативно обеспечить качественную законодательную поддержку практической реализации положений Послания Главы государства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, до конца года с целью перезагрузки системы государственной службы депутатам предстоит принять пакет поправок в законодательство о государственной службе.

Нурлан Нигматулин также отметил задачу Президента страны усовершенствовать законодательную основу для развития качественно новой национальной индустрии.

В связи с этим актуальность получает закон о промышленной политике, устанавливающий принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности, который должен быть разработан до конца года.

В рамках законопроекта о восстановлении экономического роста Спикер Мажилиса акцентировал внимание депутатов на важности законодательной поддержки инициативы Президента о внедрении нового инструмента – стратегического инвестиционного соглашения.

- Правительству было поручено до конца года разработать единый закон, распространяющийся на все закупки квазигоссектора. Эту тему неоднократно поднимали и депутаты. Президент поставил перед нами и задачу – совместно с Правительством и Нацпалатой «Атамекен» провести ревизию Налогового кодекса, подзаконных актов, - отметил Нурлан Нигматулин.

Среди актуальных законодательных актов – проект Экологического кодекса, находящийся в работе Мажилиса.

- Необходимо законодательно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, депутатам предстоит создать законодательную основу для реформирования правоохранительной и судебной систем, ограждения бизнеса от чрезмерного вмешательства силовых структур, а также защиты граждан, особенно детей, от кибербуллинга. Кроме того, до конца этого года предстоит принять Закон об Общественных советах, находящийся на рассмотрении Мажилиса. Актуальным является и поручение Президента разработать и принять Закон об общественном контроле, а также Закон по вопросам доступа к информации.

- Нам предстоит очень большой объём работы. И нашим главным приоритетом будет законодательное обеспечение реализации Послания Главы государства, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан в новой реальности: время действий».

С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь.