Нурлан Нигматулин: Ужесточение наказания за тяжкие преступления обеспечит защиту прав и безопасности граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за ужесточение наказания за тяжкие преступления, прежде всего, за распространение наркотиков и насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

На пленарном заседании Палаты в ходе рассмотрения в I чтении поправок по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства одним из основных вопросов стало ужесточение наказания за совершение тяжких преступлений.

«Как вы помните, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании в сентябре этого года поручил Парламенту и Правительству ужесточить наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Президент также поручил ужесточить законодательство против браконьерства и скотокрадства», - напомнил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что депутаты не только поддержали предложения Правительства, но и настояли на ужесточении наказания в отношении тяжких преступлений.

В ходе обсуждения на пленарном заседании речь, прежде всего, шла о наказании за наркопреступления.

Отметив, что в правительственном варианте законопроекта статьей 297 предусматривается ответственность за пересылку либо сбыт наркотических веществ посредством электронных информационных ресурсов, спикер Мажилиса подчеркнул, что под эту статью подпадают только те, кто размещает в Интернете предложения по наркотикам, либо те, кто посредством социальных сетей указывают места закладки наркотиков.

«А так называемые «трафаретчики», которые рисуют на зданиях, заборах рекламу наркотиков, не подпадают. Тем самым они избегают ответственности. А ведь именно они обеспечивают расширение рынка сбыта. Поэтому, на наш взгляд, будет правильно, если в Уголовном кодексе будет предусмотрена отдельная ответственность тех, кто осуществляют пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. И ответственность их должна соответствовать степени и размеру вреда, который причиняют все те, кто способствуют распространению наркотиков. К таким людям во всём мире применяют очень строгие санкции. Длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. А кое-где предусмотрена и смертная казнь. Поэтому и мы должны внести в Уголовный кодекс нормы, по которым лица, рекламирующие наркотики, будут нести ответственность», - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса назвал ситуацию парадоксальной, поскольку ведомства, ответственные за разработку законопроекта, отклонили эти нормы по ужесточению законодательства.

«Президент поручил ужесточить наказание за распространение наркотиков. Депутаты Мажилиса, поддерживая это предложение Главы государства, внесли конкретные нормы по ужесточению наказания. Правительство же, ссылаясь на гуманизацию уголовного законодательства, отклоняет эти поправки депутатов. Как с этим соглашается МВД, которое отвечает за борьбу с наркопреступностью? И где здесь исполнение поручения Главы государства? Коллеги! Мы с вами должны в Казахстане создать такие условия, чтобы у всех тех, кто пытается распространять наркотики, «земля горела под ногами», а над головой был «дамоклов меч». И депутаты Мажилиса готовы законодательно поддержать решение этой задачи. Главное, чтобы в борьбе с наркобизнесом была заинтересованность самих правоохранительных органов», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Преждевременным, по мнению спикера Мажилиса, выступает предложение о переводе потребления наркотических средств из уголовных правонарушений в разряд административных.

«Переводя потребление наркотиков из уголовных правонарушений в административные, мы сами создаём условия, когда эта категория лиц уйдёт из-под опеки правоохранительных органов. Максимум, ими будут заниматься участковые, у которых нет никаких ни оперативных, ни следственных возможностей», - сказал Н.Нигматулин.

Председатель Мажилиса также подчеркнул, что борьба с наркопреступностью должна носить комплексный характер, затрагивая в т.ч. и тех сотрудников правоохранительных органов, которые способствуют распространению наркотиков.

«Борьба с наркопреступностью, как и война, не терпит полумер. И как боевые действия ведутся везде: на земле, в море и воздухе, так и борьба с наркопреступностью должна вестись по всей цепочке: и против изготовления, и против рекламы, сбыта и потребления. Только тогда мы сможем сказать, что выполнено поручение Главы государства», - сказал Нурлан Нигматулин.

Отметив важность одобренного в I чтении законопроекта, председатель Мажилиса подчеркнул, что документ обеспечивает практическую реализацию поручений, данных руководством нашей страны.

«В частности, теперь любые насильственные действия сексуального характера будут относиться к тяжким преступлениям, и примирение сторон здесь невозможно. Усилена ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом спикер Мажилиса особо подчеркнул, что по предложению депутатов ужесточено наказание за насилие малолетних, вплоть до пожизненного заключения.

«Вот вопиющий случай в Таразе показал, что насильников несовершеннолетних надо наказывать беспощадно и жёстко. И законодательство в отношении насильников малолетних должно быть максимально суровым. В рассматриваемый Уголовный кодекс, по предложению депутатов, уже внесены нормы, которые ужесточают наказание для них, вплоть до пожизненного срока», - сказал Нурлан Нигматулин.

Кроме того, ужесточено наказание и за такие виды преступлений, как незаконная охота, вводится ответственность за посягательство на жизнь госинспекторов по охране животного мира, наравне с ответственностью за такие же деяния в отношении сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов.

Впервые вводится отдельная уголовная норма против скотокрадства. Это должно повысить эффективность противодействия кражам скота и способствовать значительному снижению таких преступлений.

«Полагаем, что все эти нормы по ужесточению наказания по всем видам тяжких преступлений позволят законодательно обеспечить защиту прав и безопасности наших граждан. Так что, до второго чтения предстоит большая работа, для того чтобы в полной мере обеспечить реализацию поручений Главы государства», - сказал Нурлан Нигматулин.