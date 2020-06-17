+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 24 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию

17 Июня 2020 10:18
Поделиться:
Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Новости по теме
Озвучены  подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области
Двое детей и 39 взрослых заболели коронавирусом в Павлодарской области В Пекине повысили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса Коронавирус: новая вспышка в Пекине и риск осложнений для пятой части населения Земли

«Спикер Мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус. Вместе с тем 9 и 11 июня т.г. председатель Мажилиса принимал министра здравоохранения по вопросу возвращённого из Сената проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер Мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции», - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, в данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведёт его заместитель.

Напомним, 14 июня стало известно , что у министра здравоохранения Елжана Биртанова положительный тест на Covid-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также сдал тест на коронавирус и теперь находится на самоизоляции, как и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив