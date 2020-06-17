Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

«Спикер Мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус. Вместе с тем 9 и 11 июня т.г. председатель Мажилиса принимал министра здравоохранения по вопросу возвращённого из Сената проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова спикер Мажилиса 16 июня прошёл очередное тестирование. К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции», - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, в данное время председатель Мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание Мажилиса проведёт его заместитель.

Напомним, 14 июня стало известно , что у министра здравоохранения Елжана Биртанова положительный тест на Covid-19.

Тестирование на коронавирусную инфекцию прошел и Премьер-Министр РК Аскар Мамин, которого глава Минздрава сопровождал в рабочей поездке в Жамбылскую область.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также сдал тест на коронавирус и теперь находится на самоизоляции, как и министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.