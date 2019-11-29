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Нурлан Нигматулин: Совместная работа Мажилиса и «Атамекена» направлена на активное развитие бизнеса

29 Ноября 2019 14:28
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Нурлан Нигматулин: Совместная работа Мажилиса и «Атамекена» направлена на активное развитие бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался о совместной работе депутатского корпуса и НПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента.

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Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на встрече депутатов Палаты с руководством НПП «Атамекен», которая проводится ежегодно.

Говоря о взаимодействии депутатского корпуса с представителями «Атамекена», Спикер Мажилиса подчеркнул важность его дальнейшего углубления для выполнения задач, поставленных Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по развитию отечественного предпринимательства и улучшения бизнес-климата в стране.


Результатом совместной работы, по словам Нурлана Нигматулина, стало принятие в этом году большого блока законов, способствующих улучшению бизнес-климата в стране. Среди них - законы о специальных экономических и индустриальных зонах, законодательные новшества относительно передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Казахстана в конкурентную среду.

- При работе над этими законопроектами депутаты в тесном взаимодействии с «Атамекеном» внесли многочисленные поправки, которые максимально упрощают процедуры для хозяйствующих субъектов, - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса напомнил и о Законе, касающемся развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, направленном на повышение инвестиционной привлекательности экономики, обеспечение дальнейшего роста биржевой торговли, совершенствование торговой деятельности государств-членов ЕАЭС.

- И здесь, наверное, перед Палатой стоит новая важная задача – продвигая интересы предпринимателей, создавая широкие возможности для малого и среднего бизнеса, шире вовлечь всё большее количество казахстанцев в активную экономическую деятельность, - отметил Нурлан Нигматулин.

Говоря о предстоящей совместной работе, Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности решения таких вопросов, как недоступность кредитования для субъектов МСБ, низкая квалификация персонала, выход на внешние рынки.

- Мы все, и законодатели, и исполнительные органы, и бизнес-сообщество должны совместными усилиями искать решения этих проблем. Парламент – обеспечивая законодательную поддержку, а Национальная палата предпринимателей «Атамекен» - экспертной, консультативной поддержкой при обсуждении законопроектов в стенах Парламента. Именно такой конструктивный, системный подход позволит нам эффективно выполнять установку Елбасы по доведению к 2050 году доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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Ключевые слова: Малый бизнес, Мажилис,
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