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вчера 23:23
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вчера 19:28
Нурлан Нигматулин: с первых дней Независимости Казахстан руководствуется стратегией Елбасы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что основой дальнейших успехов народа Казахстана остается политический курс Елбасы Нурсултана Назарбаева, успешно продолжаемый сегодня Главой Государства Касым-Жомартом Токаевым, передает пресс-служба палаты Парламента РК.
Своим мнением Спикер Мажилиса поделился, выступая на международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель», организованной Мажилисом в преддверии Дня Первого Президента.
Говоря об основных направлениях деятельности Первого Президента Казахстана с момента утверждения в нашей стране института президентства, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на формирования казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия.
Спикер Мажилиса отметил и то, что в сфере внешней политики Нурсултан Назарбаев нередко определял повестку дня не только для Казахстана, но и для всей мировой общественности. И как результат - широкая поддержка международного сообщества инициатив Первого Президента Казахстана о всемирном ядерном разоружении, борьбе с экстремизмом и терроризмом, формировании региональной зоны безопасности в Центральной Азии, создании единого евразийского пространства и развитии нового Шелкового пути.
Как отметил Нурлан Нигматулин, Казахстан, благодаря своей модели института президентской власти за три десятилетия сумел преодолеть все трудности переходного периода. И даже более того – войти в число 50 развитых стран, а сегодня наша страна работает над вхождением в число 30 самых передовых государств мира.
По словам Спикера Мажилиса, всё это благодаря тому, что с первых дней Независимости наша страна руководствуется чёткой и выверенной стратегией развития Первого Президента.
- И даже сложив с себя президентские полномочия в марте этого года, Нурсултан Назарбаев остаётся Первым Президентом Казахстана – Елбасы не только по правовому статусу, а самое главное – в умах и сердцах казахстанцев. Поэтому большинство граждан страны на прошедших в июне президентских выборах проголосовало за кандидатуру одного из ближайших соратников и единомышленников Елбасы – Касым-Жомарта Токаева, который сегодня обеспечивает преемственность, стабильность власти и дальнейшее претворение в жизнь стратегического курса Елбасы по строительству мощного и процветающего Казахстана, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
И сегодня, по мнению Спикера Мажилиса, у нашей страны и народа есть чёткое понимание будущего пути, отраженное в идеологии и стратегии Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.
-Долгосрочная стратегия развития страны, сформулированная и выдвинутая Елбасы, реализуемая сегодня под руководством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, является основой нашего единения, нашей уверенности в будущем, наших дальнейших успехов и побед, - сказал Нурлан Нигматулин.
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