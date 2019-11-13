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Нурлан Нигматулин с официальным визитом посетит Вьетнам

13 Ноября 2019 11:56
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Нурлан Нигматулин с официальным визитом посетит Вьетнам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин 13-15 ноября с официальным визитом посетит Социалистическую Республику Вьетнам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Программой пребывания запланированы переговоры с председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и другими руководителями высших органов государственной власти страны.

Нурлан Нигматулин также встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ханойского университета и посетит центр Абая.

Перспективные направления казахстанско-вьетнамского сотрудничества будут обсуждены в ходе переговоров в городе Дананге, где спикер Мажилиса также ознакомится с экономическими возможностями Вьетнама.

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Ключевые слова: Мажилис,
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