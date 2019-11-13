Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:00
Нурлан Нигматулин с официальным визитом посетит Вьетнам
13 Ноября 2019 11:56
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин 13-15 ноября с официальным визитом посетит Социалистическую Республику Вьетнам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Новости по темеНурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса Мажилис одобрил законопроект по совершенствованию системы госуправления и межбюджетных отношений Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Армении
Программой пребывания запланированы переговоры с председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и другими руководителями высших органов государственной власти страны.
Нурлан Нигматулин также встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ханойского университета и посетит центр Абая.
Перспективные направления казахстанско-вьетнамского сотрудничества будут обсуждены в ходе переговоров в городе Дананге, где спикер Мажилиса также ознакомится с экономическими возможностями Вьетнама.
Ключевые слова: Мажилис,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Что повлечет создание общего финансового рынка в рамках ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин принял государственного министра иностранных дел Индии
- Мажилисмены рассмотрели перспективы внедрения проекта социальной карты семьи
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Мажилисмены ознакомились с условиями хранения вооружения Актауского гарнизона
- Специалистов по технике безопасности предлагают наделить дополнительными полномочиями
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047