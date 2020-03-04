Нурлан Нигматулин: Распространение снюса должно быть запрещено законом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за введение на законодательном уровне запрета на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных никотиносодержащих изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилтса Парламента РК.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения в первом чтении проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» депутаты выразили опасения насчет таких никотиносодержащих изделий, как снюсы, которые, по мнению парламентариев, представляют собой большую опасность, прежде всего, для несовершеннолетних.

В связи с этим депутаты внесли поправку в проект Кодекса о здоровье, запрещающую как продажу, так и ввоз, производство и распространение некурительных табачных изделий.

Как отметил спикер Мажилиса, снюсы становятся угрозой для казахстанских семей.

По информации из открытых источников, один пакетик снюса содержит как минимум 40 миллиграммов никотина, что соразмерно двум пачкам сигарет, выкуренным за раз. Эксперты относят снюсы к легким наркотикам,вызывающим при потреблении нейротоксические нарушения.

Согласно мировому опыту в Европейском Союзе (кроме Швеции) продажа снюса запрещена с 1992 года, в России с 2015 года введен запрет.

«У нас главный санитарный врач в декабре прошлого года вынес постановление о временном запрете снюса. Но не секрет, что разными путями, в разной форме снюсы продолжают поступать в страну и казахстанские подростки продолжают их потреблять. И тут, конечно же, одного постановления санитарного врача явно недостаточно. Нужны более кардинальные меры. И, прежде всего, наверное, на законодательном уровне», - считает Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса подчеркнул необходимость предусмотреть и ответственность за нарушение этого запрета.

«И это должна быть ощутимая ответственность, а не 5-10 МРП, что не даст никакого эффекта. Более того, профилактику и борьбу со снюсом надо проводить по аналогии борьбы со спайсом и другими синтетическими наркотиками. То есть масштабно и повсеместно», - сказал Нурлан Нигматулин.

Рабочая группа до второго чтения отработает данный вопрос, проведет консультации с педагогической общественностью и МВД, и внесет соответствующие поправки.

«Давайте не обманывать себя: тут полумерами не обойтись», - резюмировал спикер Мажилиса.