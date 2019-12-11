Нурлан Нигматулин: Работа центров адаптации переселенцев должна соответствовать современным реалиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что работу центров адаптации переселенцев необходимо кардинально переформатировать, чтобы их деятельность соответствовала современным реалиям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Своим мнением спикер палаты поделился на пленарном заседании в ходе рассмотрения в I чтении законодательных поправок по вопросам регулирования миграционных процессов.

Согласно законопроекту функции центров адаптации и интеграции переселенцев предлагается дополнить функциями по оказанию услуг внутренним переселенцам из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы нашей страны. Однако, как отметили депутаты, такие центры есть не во всех регионах, они оказывают услуги, в которых у внутренних переселенцев нет острой необходимости. Кроме того, потребуются дополнительные расходы для работы центров.

По словам министра труда и социальной защиты населения, представлявшего законопроект в Мажилисе, данной нормой предполагалось создать правовую основу выполнения положений Концепции миграционной политики на 2017-2021 годы.

В целесообразности предлагаемого новшества усомнился и председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

«Сама практика показывает, что переселенцам услуги центров адаптации и интеграции не нужны. Они граждане нашей страны, пользуются всеми условиями, созданными государством, для переезда на новое место жительства. И в промежуточной инстанции в виде центра адаптации и интеграции они, наверное, не нуждаются. Поэтому надо до второго чтения ещё раз досконально рассмотреть целесообразность нормы о расширении функций этих центров. Тем более, что эта норма влечёт за собой увеличение финансирования. Вообще, в целом, наверное, нам пора кардинально переформатировать работу данных государственных учреждений, чтобы их деятельность соответствовала современным реалиям», - отметил Н.Нигматулин.

В целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для этнических репатриантов, прибывающих на историческую Родину, построение эффективной системы внешней трудовой миграции, ориентированной на удовлетворение потребностей экономики страны, расширение правовой базы в сфере регулирования миграционных процессов с учетом передового международного опыта.