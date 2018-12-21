Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов.

В этом ряду Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Конвенция подписана 12 августа 2018 года в городе Актау президентами Азербайджана, Казахстана, Ирана, России и Туркменистана в рамках пятого Каспийского саммита. Документом определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

На обсуждение депутатов Мажилиса вносятся и поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе.

Необходимость внесения в него изменения обусловлена конституционными изменениями в Республике Армения.

Палате предлагается рассмотреть и Соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими государствами, международными организациями или международными интеграционными объединениями.

Документом устанавливается порядок заключения, приостановления действия и прекращения международных договоров со странами, не входящими в ЕАЭС. Также определяются порядок работы переговорной делегации, полномочия ее руководителя, обязательное согласование с государствами-членами проектов документов, содержащих переговорную позицию и передаваемых третьей стороне.