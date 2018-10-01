Нурлан Нигматулин провел встречи со спикерами парламентов ряда стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на полях Третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии провел ряд встреч со спикерами парламентов Вьетнама, Иордании, Ирана, Китая, Кореи, Кыргызстана, Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В ходе беседы с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном обсуждены вопросы развития всестороннего казахстанско-южнокорейского сотрудничества и межпарламентских связей как важной его составляющей.

По словам Нурлана Нигматулина, Южная Корея - один из ключевых стратегических партнеров нашей страны в Восточной Азии, а визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Сеул в 2016 году открыл новые возможности для развития двустороннего партнерства.

В свою очередь Мун Хи Сан отметил, что Южная Корея и Казахстан с каждым годом становятся ближе. Председатель Национальной Ассамблеи поблагодарил Президента Казахстана за поддержку развития диалога на Корейском полуострове.





Мун Хи Сан приветствовал готовность Казахстана провести Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии в следующем году в Астане и выразил уверенность в организации форума на высоком уровне.

Договоренности активизировать межпарламентское сотрудничество были достигнуты в ходе встреч Нурлана Нигматулина с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым и спикером Законодательной Палаты Оли Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Председатель Мажилиса подчеркнул неизменность курса Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на развитие дружеских отношений и углубление эффективного сотрудничества с соседними государствами. Как отмечено в ходе бесед, результаты работы и договоренностей глав государств позволяют вывести отношения между странами на новый уровень.

Тема укрепления межпарламентского диалога продолжена и в ходе встреч Нурлана Нигматулина с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей Баймой Чилинем, председателем Национальной Ассамблеи Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, спикером Сената Иордании Фейсалом Акифом Аль-Фаизом, а также руководителем Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани.



