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Нурлан Нигматулин провел в Мажилисе ряд двусторонних встреч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с главами делегаций Бахрейна, Венгрии и Кыргызстана, прибывшими в нашу страну для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Вопросы развития двустороннего сотрудничества Нурлан Нигматулин обсудил со спикером Совета представителей парламента Бахрейна Фаузией Зайнал.
Развитию межпарламентских отношений уделено особое внимание и на встрече Нурлана Нигматулина с председателем Жогорку Кенеша Кырзызстана Дастанбеком Джумабековым.
В беседе со спикером Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером отмечен стратегический уровень казахстанско-венгерского партнерства, 5-летие Декларации о подписании которого отмечается в этом году.
По словам председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, взаимодействие парламентариев Казахстана и Венгрии развивается как в рамках совместной работы групп по сотрудничеству, так и в рамках участия в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентского Союза.
Говоря о 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, Ласло Кевер отметил большой интерес со стороны многих стран к форуму в Нур-Султане
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