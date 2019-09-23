Нурлан Нигматулин провел в Мажилисе ряд двусторонних встреч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с главами делегаций Бахрейна, Венгрии и Кыргызстана, прибывшими в нашу страну для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Вопросы развития двустороннего сотрудничества Нурлан Нигматулин обсудил со спикером Совета представителей парламента Бахрейна Фаузией Зайнал.





Развитию межпарламентских отношений уделено особое внимание и на встрече Нурлана Нигматулина с председателем Жогорку Кенеша Кырзызстана Дастанбеком Джумабековым.

В беседе со спикером Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвером отмечен стратегический уровень казахстанско-венгерского партнерства, 5-летие Декларации о подписании которого отмечается в этом году.

По словам председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, взаимодействие парламентариев Казахстана и Венгрии развивается как в рамках совместной работы групп по сотрудничеству, так и в рамках участия в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентского Союза.

Говоря о 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии, Ласло Кевер отметил большой интерес со стороны многих стран к форуму в Нур-Султане