Нурлан Нигматулин провел переговоры со своим китайским коллегой Ли Чжаньшу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с председателем Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу, прибывшим в Казахстан с первым официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Подчеркнув стратегический характер казахстанско-китайских отношений, председатель Мажилиса акцентировал внимание на прочном политическом диалоге, крепких экономических связях, основы которых заложены Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и руководством Китая.

Сегодня, по словам Нурлана Нигматулина, взаимодействие двух стран получает свое динамичное развитие благодаря договоренностям Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя Китая Си Цзиньпина, достигнутым в ходе первого государственного визита в КНР Главы нашего государства.

Реализация таких крупнейших проектов, как порт Хоргос, порт Актау, новый железнодорожный коридор «Казахстан – Туркменистан - Иран», транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай», имеет стратегическое значение для Евразийского континента в целом.





В свою очередь председатель ПК ВСНП Китая Ли Чжаньшу высоко оценил уровень казахстанско-китайского сотрудничества, акцентировав внимание на особом месте Казахстана в дипломатических отношениях Китая с соседними странами.

По словам Ли Чжаньшу, Китай и впредь будет твердо поддерживать стремление Казахстана идти собственным путем развития, поддерживать процветание нашего государства, а также поддерживать то, чтобы Казахстан и впредь играл весомую роль на международной арене.

Председатель ПК ВСНП подчеркнул также важность подписанного в ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай Совместного заявления глав двух государств о вечном, всестороннем, стратегическом партнерстве.

Как отметил председатель Мажилиса, сегодня, когда обе страны находятся на новом этапе своих межгосударственных отношений, необходимо и дальнейшее расширение межпарламентского взаимодействия. Свидетельством того выступает и тот факт, что парламентская делегация Всекитайского собрания народных представителей - первая официальная делегация Китая, которая посещает нашу страну после первого государственного визита в КНР Президента Казахстана.

Собеседники договорились обмениваться законодательным опытом, в т.ч. по правовому обеспечению реформ и инновационного развития.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит председателя ПК ВСНП Китая Ли Чжаньшу в нашу страну, а также его участие в предстоящем 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» придаст значительный импульс всестороннему укреплению казахстанско-китайских отношений.

В ходе встречи председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил своего коллегу с 70-летием образования Китайской Народной Республики и пожелал китайскому народу благополучия и процветания.