-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:02
-
-
-
-
-
Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Татарстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин и Спикер Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Отметив, что Татарстан – один из успешных регионов России, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что развитие сотрудничества областей нашей страны с Татарстаном вносит существенный вклад в расширение всестороннего казахстанско-российского взаимодействия в целом.
Председатель Мажилиса акцентировал внимание на образцовом характере казахстанско-российских отношений, в основе которых, по словам Нурлана Нигматулина, лежит эффективная работа и дружба Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. При этом Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что деятельность Главы государства Касым-Жомарта Токаева выводит отношения Казахстана и России на новый уровень стратегического партнерства и союзничества.
В свою очередь Председатель Государственного Совета отметил крепкие культурные, духовные и экономические связи народов Казахстана и Татарстана.
Как подчеркнул Фарид Мухаметшин, у Казахстана многому можно поучиться, так как сегодня наша страна «прекрасно развивается, имеет крепкую экономику и уверенное будущее».
Спикер Парламента Татарстана подчеркнул роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в построении Независимого Казахстана, который мобилизовал свой народ для успешного развития страны. Фарид Мухаметшин также отметил, что Глава государства Касым-Жомарт-Токаев эффективно продолжает курс Первого Президента Казахстана.
Говоря о заинтересованности нашей страны в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Татарстаном, Нурлан Нигматулин подтвердил готовность парламентариев оказывать всемерное содействие, обеспечивая необходимую законодательную поддержку.
Среди же перспективных направлений – автомобилестроение, судо-, авиапромышленность, транспорт и логистика, информационные технологии.
По словам Нурлана Нигматулина, укрепление взаимодействия между парламентариями Мажилиса и Государственного Совета будет способствовать развитию партнёрства между нашей страной и Татарстаном для решения общих задач, представляющих взаимный интерес для Казахстана и России.
- Нурлан Нигматулин выступил на юбилейном пленарном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге
- Нурлан Нигматулин провел ряд встреч на полях МПА СНГ в Санкт-Петербурге
- Нурлан Нигматулин примет участие в юбилейной Межпарламентской Ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге
- Мажилис одобрил законопроект по вопросам железнодорожного транспорта
- Нурлан Нигматулин: Дефицит железнодорожных билетов – важный вопрос для каждого казахстанца
- Нурлан Нигматулин: Ужесточение наказания за тяжкие преступления обеспечит защиту прав и безопасности граждан
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана