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Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Татарстана

26 Ноября 2019 11:52
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Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Парламента Татарстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин и Спикер Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Отметив, что Татарстан – один из успешных регионов России, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что развитие сотрудничества областей нашей страны с Татарстаном вносит существенный вклад в расширение всестороннего казахстанско-российского взаимодействия в целом.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на образцовом характере казахстанско-российских отношений, в основе которых, по словам Нурлана Нигматулина, лежит эффективная работа и дружба Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина. При этом Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что деятельность Главы государства Касым-Жомарта Токаева выводит отношения Казахстана и России на новый уровень стратегического партнерства и союзничества.


В свою очередь Председатель Государственного Совета отметил крепкие культурные, духовные и экономические связи народов Казахстана и Татарстана.

Как подчеркнул Фарид Мухаметшин, у Казахстана многому можно поучиться, так как сегодня наша страна «прекрасно развивается, имеет крепкую экономику и уверенное будущее».

Спикер Парламента Татарстана подчеркнул роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в построении Независимого Казахстана, который мобилизовал свой народ для успешного развития страны. Фарид Мухаметшин также отметил, что Глава государства Касым-Жомарт-Токаев эффективно продолжает курс Первого Президента Казахстана.

Говоря о заинтересованности нашей страны в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Татарстаном, Нурлан Нигматулин подтвердил готовность парламентариев оказывать всемерное содействие, обеспечивая необходимую законодательную поддержку.

Среди же перспективных направлений – автомобилестроение, судо-, авиапромышленность, транспорт и логистика, информационные технологии.

По словам Нурлана Нигматулина, укрепление взаимодействия между парламентариями Мажилиса и Государственного Совета будет способствовать развитию партнёрства между нашей страной и Татарстаном для решения общих задач, представляющих взаимный интерес для Казахстана и России.

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Ключевые слова: Мажилис, Татарстан,
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