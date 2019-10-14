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вчера 12:47
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вчера 05:05
Нурлан Нигматулин провел переговоры с председателем Межпарламентского союза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках участия в 141-ой Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Сербии встретился с председателем этой одной из авторитетных международных парламентских организаций Габриэлой Куэвас Баррон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.
Собеседники обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, а также план совместных мероприятий на будущее.
При этом Нурлан Нигматулин и Габриэла Куэвас Баррон подчеркнули важность парламентской составляющей как необходимого элемента взаимодействия стран по многим вопросам международной повестки дня.
В связи с этим Председатель Мажилиса и глава МПС высоко оценили итоги 4-го совещания спикеров парламентов стран Евразии, прошедшего в Нур-Султане в сентябре т.г., а также выразили уверенность, что тема, вынесенная на обсуждение 141-ой Ассамблеи МПС «Укрепление международного права: роль и механизмы парламента, а также вклад регионального сотрудничества» позволит ее участникам обменяться мнениями, поделиться опытом своих стран и выработать механизмы, способствующие развитию политического диалога и сохранению международного правопорядка.
Межпарламентский союз, который в этом году отмечает 130-летие своей деятельности, в настоящее время включает в себя 179 национальных парламентов и ряд международных межпарламентских объединений.
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