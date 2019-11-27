Нурлан Нигматулин провел двусторонние встречи с парламентариями ряда стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках Международной парламентской конференции «Институт президентства: казахстанская модель», организованной Мажилисом в преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан, провел ряд двусторонних встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества обсуждены в ходе переговоров Нурлана Нигматулина с вице-спикером Великого Национального Собрания Турции Левентом Гёком.
Отметив особый характер отношений между Казахстаном и с Турцией, Председатель Мажилиса подчеркнул исключительную роль Первого Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева в укреплении и развитии всестороннего сотрудничества.
Собеседники отметили необходимость расширения казахстанско-турецкого сотрудничества как важного компонента взаимодействия тюркских стран.
Об углублении традиционно братских отношений с кыргызским народом, в том числе и на межпарламентском уровне, речь шла на встрече с вице-спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Аидой Касымалиевой.
Отметив, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с государственным визитом в Кыргызстане, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что парламентарии обеспечат на законодательном уровне реализацию договоренностей глав двух государств.
Председатель Мажилиса во время встреч с вице-спикером Народного Собрания Болгарии Веселином Марешки, а также руководителем парламентской группы по сотрудничеству «Казахстан-Сербия» Драгомиром Каричем выразил уверенность, что практика регулярных встреч парламентариев будет способствовать обмену опытом законодательной работы и решению вопросов, представляющих взаимный интерес для народов Казахстана и Балканского региона.
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