Нурлан Нигматулин: проект Кодекса о здоровье будет всесторонне проработан в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые сейчас активно обсуждаются в обществе, передает МИА «Казинформ».

Об этом спикер Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Twitter .

«Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе еще предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов», - написал Нурлан Нигматулин.

Проект Кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе. Уже внесено более 600 поправок в поступивший законопроект. В рабочую группу, помимо депутатов и представителей госорганов, входят врачи, представители НПО, общественности, специалисты сферы здравоохранения и другие.

Говоря о проводимой сейчас работе, спикер палаты выразил уверенность, что итогом всестороннего, тщательного рассмотрения в Мажилисе, которое депутаты проводят с участием широкой общественности, станет, как всегда, максимально проработанный, оптимальный законопроект.