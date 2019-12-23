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Нурлан Нигматулин: проект Кодекса о здоровье будет всесторонне проработан в Мажилисе

23 Декабря 2019 09:15
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Нурлан Нигматулин: проект Кодекса о здоровье будет всесторонне проработан в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые сейчас активно обсуждаются в обществе, передает МИА «Казинформ».

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Об этом спикер Мажилиса написал в своем личном аккаунте в Twitter .

«Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе еще предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов», - написал Нурлан Нигматулин.

Проект Кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе. Уже внесено более 600 поправок в поступивший законопроект. В рабочую группу, помимо депутатов и представителей госорганов, входят врачи, представители НПО, общественности, специалисты сферы здравоохранения и другие.

Говоря о проводимой сейчас работе, спикер палаты выразил уверенность, что итогом всестороннего, тщательного рассмотрения в Мажилисе, которое депутаты проводят с участием широкой общественности, станет, как всегда, максимально проработанный, оптимальный законопроект.

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Ключевые слова: Мажилис, Здравоохранение,
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