Нурлан Нигматулин призвал сократить затраты из Нацфонда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал Министерство финансов оптимально осуществлять трансферты из Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При всем уважении к вам, у вас должен быть план А, план Б. Вы должны сейчас со всеми коллегами, членами Правительства, особенно отвечающими за реальный сектор экономики, вместе четко отработать, сказать, коллеги, еще год-два – мы же не можем постоянно, Алихан Асханович, в Нацфонд лазить, не можем все время на внешнем рынке заимствованием заниматься. Как будем работать? Реально, доходную часть госбюджета, Ерулан Кенжебекович, Вы – главный казначей страны, пока Вы так не будете ставить вопрос, найдут аргументы опять попросить из Нацфонда, придут, найдут аргументы убедить, что надо заимствованием заниматься. Понимаете?», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса, обращаясь к министру финансов Ерулану Жамаубаеву и первому заместителю Премьер-министра Алихану Смаилову.

По его словам, вопрос стоит очень остро.

«Уж кто-кто, а вы как главный финансист страны давно должны поднять эту проблему, сказать, слушай, мы концепцию новой бюджетной политики ограничения утвердили в 27%, сегодня перешли 29,5%. Никто не спорит, коллеги, для экономики любой страны заимствования бывают необходимы. Но, прежде чем прибегать к новым заимствованиям, надо навести порядок с использованием уже взятых займов. Вы согласны? Согласны», - констатировал спикер Мажилиса.

Он привел пример.

«Смотрите, какова сегодня ситуация с освоением уже привлеченных займов. К примеру, в 2017 году МОН в целях реализации проекта «модернизация среднего образования» заключило соглашение со Всемирным банком на 67 млн долларов. В 2020 году это же министерство инициирует аннулирование части средств этого займа в размере 49,5 млн долларов. Вопрос, тогда зачем занимали такую сумму? Мы же с первых дней тратили госсредства на обслуживание этого займа. Вопрос, конечно, не к нынешнему министру, который напротив, разобрался, сократил сумму займа и реализовал данный проект за 17,5 млн долларов. То есть, оказывается, можно было уложиться и в эту сумму. Но ведь кто-то организовал этот займ на 50 млн долларов больше, чем требовалось . и такая картина по многим министерствам, Алихан Асханович. Надо делать выводы», - заключил Н. Нигматулин.