Нурлан Нигматулин призвал министра здравоохранения «выйти в народ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал министра здравоохранения РК Алексея Цоя быть ближе к народу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пора вам уважаемый господин министр, что называется в народ выйти. Хватит общаться с людьми через постановления санитарного врача. Сходите в больницу, сходите в поликлинику, желательно в районную. Пообщайтесь с людьми, которые там сидят в очередях. Я думаю, вы много узнаете о качестве медицинской помощи и достижения этого показателя. Все эти ваши цифры не удовлетворяются, и много узнаете о своей работе», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

По мнению спикера Мажилиса, Минздраву пора собраться.

«Что вы опять начинаете ссылаться на свою статистику, методику, методологию европейскую и так далее. Алексей Владимирович, понимаем сейчас не просто системе здравоохранения, все навалилось. Но как-то пора, время растерянности прошло, пора собраться уже. Коммуникации выстроить, не только в том зале, что называется СЦК. Прочитали по бумажке или с суфлером, и пошли, еще на половину вопросов журналистов не отвечаете. Сходите, пообщайтесь с людьми, мы ради кого работаем?», - отметил Н. Нигматулин.

«Они же наши избиратели, и Парламент тоже дал добро, ну так же надо с избирателями встречаться, надо тоже знать, как они оценивает качество медицинских услуг. Руководство страны вас поддержало, Парламент поддержал, средства вам беспрецедентные выделили, работать уже давно пора», - заключил спикер Мажилиса.







