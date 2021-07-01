Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Нурлан Нигматулин принял участие в работе Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Июля 2021, 13:56
Нурлан Нигматулин принял участие в работе Парламентской Ассамблеи ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что инициатива Президента Казахстана об учреждении института Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества расширяет возможности взаимодействия Организации с соответствующими структурами ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Одной из его тем стала инициатива Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении нового института – Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Как отметил выступивший на заседании Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, Казахстан выступает за дальнейшее укрепление и расширение международного взаимодействия для решения актуальных вопросов регионального и глобального характера.

По словам Нурлана Нигматулина, в настоящее время ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется не только обострением традиционных вызовов и угроз безопасности, таких как терроризм и экстремизм, но и возникновением новых факторов влияния на геополитику и геоэкономику, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий, с феноменами гибридных и кибервойн.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на актуальности развития миротворческого потенциала ОДКБ.

«В связи с этим реализация инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об учреждении должности Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по миротворчеству расширит возможности взаимодействия ОДКБ с соответствующими структурами Секретариата Организации Объединенных Наций, позволит на качественно новом уровне решать практические вопросы задействования миротворческого потенциала Организации, в том числе в миротворческой деятельности ООН», - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

На заседании также рассмотрены приоритеты председательства Таджикистана в ОДКБ в 2021 году, ход ратификации международных договоров, заключённых в рамках ОДКБ, вопросы, касающиеся статуса партнёра ПА ОДКБ, итоги работы группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

Совет ПА ОДКБ организует деятельность Ассамблеи и состоит из руководителей парламентов (палат) Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

В настоящее время статус наблюдателя при ПА ОДКБ имеют Народная Скупщина Республики Сербия, Волеси Джирга Национальной Ассамблеи Афганистана, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.


ОДКБ   Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами