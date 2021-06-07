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Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Июня 2021, 11:50
Нурлан Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил актуальные вопросы казахстанско-азербайджанского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Казахстане Рашадом Маммадовым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Отметив стратегический характер отношений между двумя странами, спикер Мажилиса подчеркнул приверженность руководства Казахстана к укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

По словам Нурлана Нигматулина, важной составляющей казахстанско-азербайджанского партнёрства выступает межпарламентский диалог, отличительной чертой которого является конструктивное взаимодействие на международных площадках, в то числе в рамках тюркских институтов.
Посол Азербайджана Рашад Маммадов высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия, подчеркнув, что Азербайджан придаёт важное значение развитию сотрудничества с братским народом Казахстана – страной, которая является крупнейшей в тюркоязычном мире, а также одними из главных достижений которой являются мир и согласие.

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По словам Рашада Маммадова, благодаря руководству двух стран реализуется множество совместных проектов, прежде всего, торгово-экономических и инфраструктурных. Это позволило создать новые перспективы для развития не только Казахстана и Азербайджана, но и других стран региона. Собеседники также выразили уверенность в значительном потенциале, в том числе и на межпарламентском уровне, для развития казахстанско-азербайджанских отношений в интересах народов двух стран.

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