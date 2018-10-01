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Нурлан Нигматулин принял посла Армении
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Казахстане Ару Саакяна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Н. Нигматулин отметил традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Арменией, которые, по словам председателя Мажилиса, продолжают развиваться в духе взаимовыгодного партнерства.
Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость недавней встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая состоялась в Душанбе, отметив при этом, что обсужденные вопросы и темы будут важны как для Казахстана, так и для Армении.
В свою очередь Ара Саакян отметил успехи, достигнутые Казахстаном, подчеркнув также, что в нашей стране проходят важнейшие события международного и регионального масштабов. Редчайшим явлением в истории армянский дипломат назвал строительство столицы Астаны за короткое время.
Собеседники обсудили перспективные направления дальнейшего казахстанско-армянского взаимодействия. Это информационные технологии, переработка сельхозпродукции, туризм. По мнению Спикера Мажилиса, большой потенциал и у торгово-экономического сотрудничества. Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, сегодня в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат, и работа по его улучшению активно продолжается в соответствии с поручением Президента Казахстана.
Ара Саакян в продолжение темы подчеркнул, что при поддержке казахстанской стороны и Президента Нурсултана Назарбаева Армения вступила в ЕАЭС.
«С каждым годом мы ощущаем позитивные результаты от этого Союза. В этом Союзе мы показываем хороший пример того, как можно работать во благо своих народов», - сказал дипломат.
Собеседники также высказались за развитие межпарламентских отношений. По словам Н. Нигматулина, встречи профильных комитетов и межпарламентских групп по сотрудничеству между Мажилисом и Национальной Ассамблеей позволят изучать и обмениваться опытом законотворческой деятельности.
Речь также шла о подготовке к предстоящему в Ереване выездному заседанию Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в работе которого запланировано участие делегации казахстанских мажилисменов. В повестке дня - обсуждение важных модельных законов, а также актуальных вопросов регионального взаимодействия.
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