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    11:10, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА

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    Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбека Мамаюсупова. В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной X пленарной сессии ТюркПА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября текущего года в столице тюркского мира - городе Туркестане. Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание.

    Говоря о предстоящей встрече парламентариев, Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной X пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов современности.

    Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, на сегодняшний день включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Венгрия получила статус наблюдателя в этой парламентской организации в 2014 году. Принять участие в юбилейном Х пленарном заседании ТюркПА также приглашены парламентарии Узбекистана во главе со Спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса.

    Теги:
    Парламент Тюркский мир Международная деятельность Главная Мажилис Послание Президента РК Интеграция и партнерство
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