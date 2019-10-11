Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Сербии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин примет участие в 141-ой Ассамблее Межпарламентского союза, которая состоится в Белграде (Республика Сербия) 12-15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Планируется, что Н.Нигматулин выступит на пленарном заседании Ассамблеи, посвященном укреплению международного права. В центре внимания его участников - роль парламентов и механизмы, способствующие сохранению и укреплению международного правопорядка, а также вопросы регионального сотрудничества.

Программой спикера Мажилиса предусматривается ряд двусторонних встреч, в том числе, с Председателем Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон, главой Парламента Сербии Майей Гойкович, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также с коллегами из других стран.

Межпарламентский союз (МПС) основан в 1889 году для координации действий парламентов мира. В настоящее время МПС объединяет 178 стран и 12 региональных межпарламентских организаций.

Парламент Казахстана принят в члены МПС в 1993 году.