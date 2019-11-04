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02.11.2019 19:53
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02.11.2019 19:17
Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин примет участие в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 4-5 ноября в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Программой спикера Мажилиса запланированы встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также председателем парламента Араратом Мирзояном.
Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также выступит на пленарном заседании ПА ОДКБ.
Парламентарии-участники ПА ОДКБ в рамках осенней сессии планируют обсудить рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил, по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма, а также по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств ОДКБ.
Предметом рассмотрения станет и проект модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности».
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