+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 3 °С
USD 389.46 EUR 434.17
RUB 6.09 CNY 55.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване

4 Ноября 2019 09:37
Поделиться:
Нурлан Нигматулин примет участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин примет участие в выездных мероприятиях Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 4-5 ноября в Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Новости по теме

Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
Мажилис одобрил ратификацию Договора о передаче осужденных с Монголией О казахстанском опыте транзита власти - Артур Платонов Нурлан Нигматулин: Программа занятости – это не программа адресной социальной помощи

Программой спикера Мажилиса запланированы встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также председателем парламента Араратом Мирзояном.

Нурлан Нигматулин примет участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также выступит на пленарном заседании ПА ОДКБ.

Парламентарии-участники ПА ОДКБ в рамках осенней сессии планируют обсудить рекомендации по совершенствованию национальных законодательств государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил, по вопросам конфискации имущества в интересах противодействия коррупции, финансированию терроризма, а также по оказанию коллективного гуманитарного содействия в порядке реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории государств ОДКБ.

Предметом рассмотрения станет и проект модельного закона ОДКБ «О негосударственных субъектах обеспечения национальной безопасности».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ОДКБ, Мажилис,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив