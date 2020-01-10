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Нурлан Нигматулин прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область

10 Января 2020 11:41
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Нурлан Нигматулин прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках выезда депутатов в регионы с рабочей поездкой находится в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Спикер Палаты начал встречи, запланированные в регионе, с посещения малой родины Абая, 175-летие которого отмечается в нашей стране в этом году.

В Семее Нурлан Нигматулин побывал в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее «Жидебай-бөрілі», занимающемся изучением жизни и творчества великого казахского просветителя, мыслителя и поэта, а также изучением архивных документов и экспонатов.



Отметив, что наследие великого Абая – это достояние народа Казахстана, Председатель Мажилиса подчеркнул вклад основоположника казахской письменной литературы в духовное развитие казахстанского общества.

Нурлан Нигматулин напомнил о том большом внимании, которые уделяют Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев популяризации среди казахстанцев великих трудов Абая.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на важности задач, которые поставил Президент Казахстана в своей статье «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» по сохранению творчества Абая и социально-экономическому развитию Семея. По мнению Нурлана Нигматулина, их выполнение позволит не только на высоком уровне отметить 175-летие известного всему миру общественного деятеля, но и будет способствовать приумножению историко-культурного наследия страны.



Напомним, вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Мажилис, Абай,
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