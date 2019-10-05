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Нурлан Нигматулин поздравил учителей с профессиональным праздником

5 Октября 2019 17:15
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Нурлан Нигматулин поздравил учителей с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

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«Огромное вам спасибо за все те знания, умения и опыт, которые вы передаете подрастающему поколению, формируя будущее Казахстана. Желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия и творческой активности!», - написал спикер Мажилиса на своей личной странице в Twitter.

Нурлан Нигматулин также добавил, что для каждого человека учитель – это мудрый наставник, который знакомит с удивительным миром знаний, который учит размышлять, искать и находить ответы на самые разные вопросы.

По словам спикера Мажилиса, очень важно высокий статус педагога закрепить и на законодательном уровне. И именно над этим сейчас работают депутаты Мажилиса.

Законопроект «О статусе педагога» разработан по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Проект закона направлен на сокращение нагрузки на учителей, повышение заработной платы, ограждение педагогов от выполнения несвойственных им функций.


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Ключевые слова: Образование, Мажилис,
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