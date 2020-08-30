+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурлан Нигматулин поздравил с 25-летием Конституции

30 Августа 2020 09:54
Поделиться:
Нурлан Нигматулин поздравил с 25-летием Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с государственным праздником – Днём Конституции Республики Казахстан, 25-летие которой отмечается в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Об этом Нурлан Нигматулин написал в своем личном аккаунте в Twitter : «Поздравляю с 25-летием Конституции Казахстана! Благодаря принципам, заложенным Елбасы Н.Назарбаевым в Конституцию, Казахстан сегодня отвечает на вызовы современности и развивается согласно концепции «слышащего государства», предложенной Президентом К.Токаевым. Здоровья и успехов!»

Подчеркнув исключительную роль Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в разработке Конституции, Спикер Мажилиса отметил, что все этапы развития Основного закона имеют историческое значение для укрепления государственности, углубления демократических процессов и устойчивого экономического роста в современных геополитических реалиях.

Нурлан Нигматулин также акцентировал внимание, что благодаря принятой в 1995 году Конституции был создан профессиональный Парламент.

По словам Председателя Мажилиса, закреплённые Конституцией основополагающие принципы – общественное согласие, политическая стабильность и патриотизм являются залогом обеспечения национальной безопасности и повышения благополучия казахстанцев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив