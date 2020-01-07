Нурлан Нигматулин поздравил православных верующих с Рождеством
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил православных верующих с праздником Рождества Христова, передает МИА «Казинформ».
Поздравление с одним из самых светлых православных праздников спикер Мажилиса опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter.
«Сердечно поздравляю православных христиан Казахстана с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый и добрый праздник принесет особое рождественское настроение в каждый дом, в каждую семью. Желаю всем казахстанцам здоровья, благополучия, мира и счастья, достатка и процветания!» - написал Нурлан Нигматулин.
По словам председателя Мажилиса, этот праздник, объединяя людей вокруг таких общечеловеческих ценностей, как забота о ближнем и милосердие, несет с собой мир и взаимопонимание. Нурлан Нигматулин подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе политики Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, благодаря чему Казахстан для многих стран - пример общественного и межконфессионального согласия.
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