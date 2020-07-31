Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Курбайн айтом

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Июля 2020, 08:53
Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Курбайн айтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с главным праздником мусульман – Курбан айтом. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службау Мажилиса Парламента РК.

Отметив, что этот священный праздник символизирует силу духа и волю верующих, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что Курбан айт знаменует и то, чем всегда дорожат казахстанцы – мир и согласие на родной земле.

»В этом году из-за коронавируса изменились условия празднования, но неизменным осталось главное значение праздника – стремление к нравственному совершенству, добрым делам и помощи нуждающимся«, - отметил спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, Курбан айт объединяет всех людей, поскольку несёт в себе обращение к вечным ценностям - милосердию и справедливости, ответственности и терпению.

»Пусть же священный Курбан айт наполнит сердца радостью и умиротворением, поможет всем нам справиться с трудностями и принесёт успех во всех благих начинаниях. Пусть этот праздник станет временем нравственного обновления и осмысления прожитого», - подчеркнул председатель Мажилиса.

Нурлан Нигматулин пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.


Религия   Мажилис   Дата   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Важное из визита Президента в Алматы
Важное из визита Президента в Алматы
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ