Нурлан Нигматулин посетил Казахстанский электролизный завод в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин с рабочей поездкой прибыл в Павлодарскую область. Главная тема встреч с трудовыми коллективами и населением региона - Послание Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Спикер Мажилиса побывал на Казахстанском электролизном заводе, где ознакомился с работой предприятия, а также встретился с рабочими промышленного гиганта.

Завод производственной мощностью 250 тыс. тонн продукции в год производит алюминий, алюминиевые чушки технологической чистоты. Помимо внутреннего рынка продукция поставляется в более чем 20 стран мира, включая Россию, Беларусь, Узбекистан, страны Европы.



Более 10 лет назад инициатором строительства завода, который из года в год наращивает свои производственные мощности, выступил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И потому все предложения Главы государства находят особую поддержку у коллектива завода. Работники предприятия выразили готовность принять в их реализации самое активное участие. Тем более что Президент Казахстана центральным элементом экономической политики обозначил экспортоориентированную индустриализацию.



«Обрабатывающей промышленности будет оказана беспрецедентная помощь, будут выделены средства на модернизацию аграрного сектора. Отдельное внимание будет уделено развитию новейших технологий экономики будущего. В этом году вы сумели еще больше снизить себестоимость готовой продукции. Это говорит о стремлении повышать конкурентоспособность предприятия, быть не просто на равных, в а числе мировых лидеров. Уверен, что в недалеком будущем Казахстан будет экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью», - сказал Н.Нигматулин, обращаясь к работникам электролизного завода.





Говоря об основных направлениях Послания Президента, спикер Мажилиса особое внимание уделил социальным инициативам Главы государства.



«По своей значимости нынешнее Послание Президента стоит в одном ряду со Стратегиями «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050». Оно определяет развитие нашего общества на многие годы вперед. По масштабу поставленных целей, по заданным темпам изменений и по своей социальной ориентированности этот программный документ не имеет прецедентов. Успешная реализация Послания позволит нам уже в обозримой перспективе добиться роста уровня жизни и благосостояния всех казахстанцев», - выразил уверенность Нурлан Нигматулин.



Председатель Мажилиса также заверил, что приоритетные направления Послания станут основными ориентирами законодательной работы Парламента.