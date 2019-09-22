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Нурлан Нигматулин поприветствовал парламентские делегации Иордании и Омана

22 Сентября 2019 18:26
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Нурлан Нигматулин поприветствовал парламентские делегации Иордании и Омана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важность обсуждения вопросов, актуальных для всего Евразийского пространства, на предстоящем 4-ом совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в беседе с коллегами из Иордании и Омана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Двусторонние встречи с председателем Палаты представителей парламента Иордании Атефом Аль-Тарауна, а также спикером Маджлиса Аш-Шура Омана Халидом Хилалом Нассером Аль-Маауали состоялись сегодня в Мажилисе.

В ходе переговоров с Атефом Аль-Тарауна отмечен высокий уровень межгосударственных отношений, а также потенциал для развития сотрудничества между казахстанскими и иорданскими парламентариями.

В беседе с Халидом Хилалом Нассером Аль-Маауали председатель Мажилиса подчеркнул исторический характер визита своего оманского коллеги, отметив, что это первый в истории двусторонних отношений визит делегации на таком высоком уровне.

В свою очередь Председатель Маджлиса Аш-Шура Омана поделился впечатлениями от Казахстана, выразив восхищение динамикой развития нашей страны, а также столицы г. Нур-Султана. Как подчеркнул спикер парламента Омана, это результат деятельности Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам Халида Хилала Нассера Аль-Маауали, Казахстан – государство, которое пользуется авторитетом в мире и регулярно выступает с важными международными инициативами.

Важным фактором экономического развития нашей страны, по мнению спикера парламента Омана, выступает стабильность в многонациональном обществе Казахстана.

Собеседники также высказались за развитие межпарламентских отношений.



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Ключевые слова: Мажилис,
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