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Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента
27 Августа 2021 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
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«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2021 года в 11 часов в городе Нур-Султане», - говорится в тексте Распоряжения.
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