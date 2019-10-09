Нурлан Нигматулин: Осваивать бюджет надо не ради его исполнения, а для конкретных результатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность не столько освоения республиканского бюджета, сколько достижения конкретных результатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Свою позицию Нурлан Нигматулин высказал по итогам обсуждения уточнения республиканского бюджета на 2019-2021 годы, соответствующий законопроект о котором депутаты одобрили сегодня на пленарном заседании.

Подчеркнув, что корректировки направлены на решение задач, поставленных Первым Президентом страны - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, Спикер Мажилиса отметил, что основные изменения коснулись социальной сферы.

В частности, увеличены средства на выплату адресной социальной помощи в сумме 37 млрд тенге, на решение вопросов в области здравоохранения – 23 млрд тенге.

«Если говорить в целом, то уточнённые расходы по социальному блоку возросли, и составляют 45% от общего объёма расходов государственного бюджета. А расходы реального сектора экономики увеличены на 15,6 млрд тенге, и составляют более чем 2 трлн тенге», - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса обратил внимание на системные недоработки при планировании и исполнении республиканского бюджета.

«И здесь создаётся ощущение, что в Правительстве «работа над ошибками» не проводится. Об этом наглядно говорит весь ход и сегодняшнего обсуждения. Конечно, всем понятно, что планирование, и тем более исполнение бюджета страны – это непростая задача, требующая высокого профессионализма и большой ответственности. У Правительства есть достаточно инструментов и возможностей, чтобы можно было заблаговременно принять все необходимые меры для эффективного использования бюджетных средств», - считает Нурлан Нигматулин.

Так, согласно бюджетному законодательству каждое министерство имеет право перераспределять средства в объёме 10% от годового бюджета между бюджетными программами внутри своего ведомства. Аналогично и Правительство может делать переброску средств между министерствами в объёме 10% от республиканского бюджета.

«Имея такие возможности, Правительство, на наш взгляд, должно вносить в Парламент законопроект по уточнению республиканского бюджета, не с целью его формального исполнения (на 99%), как вы порой стремитесь. А для того чтобы были достигнуты конкретные результаты, способствующие повышению благосостояния казахстанцев. То есть, коллеги, задача состоит не в том, чтобы «расстрелять» средства государственного бюджета на 100%, а в том, чтобы улучшить качество жизни всех наших граждан. Именно такую задачу ставят перед всеми нами Первый Президент страны – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

По словам спикера Мажилиса, перед Правительством стоит задача – оперативно решать вопросы освоения выделенных финансовых средств и обеспечить достижение основных параметров бюджета текущего года, конечной целью, которых является развитие экономики страны и рост благосостояния казахстанцев.