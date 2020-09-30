Нурлан Нигматулин обсудил со спикером Парламента Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между председателем Мажилиса Республики Казахстан Нурланом Нигматулиным и председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Мажилиса.

Стороны обсудили ситуацию, связанную с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Нурлан Нигматулин довел до собеседника позицию казахстанской стороны, отраженную в заявлении МИД РК о том, что только путём мирных переговоров можно найти решение в сложившейся ситуации.

Также в ходе разговора стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского взаимодействия.