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Нурлан Нигматулин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером Волеси Джирга Афганистана

22 Сентября 2019 16:12
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Нурлан Нигматулин обсудил межпарламентское сотрудничество со спикером Волеси Джирга Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества обсудил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин с председателем Волеси Джирга Афганистана Мир Рахманом Рахмани, прибывшим в Казахстан для участия в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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В ходе встречи, которая состоялась сегодня в Мажилисе, Нурлан Нигматулин поздравил своего афганского коллегу с избранием на пост Председателя Палаты и передал теплые слова приветствия афганскому народу по случаю 100-летия Независимости Афганистана, которое отмечается в этом году.

Собеседники уделили внимание вопросам стабилизации ситуации в Афганистане, вкладу Казахстана в этот процесс, а также реформированию правовой сферы.

Мир Рахман Рахмани поблагодарил за помощь, которую оказывает наша страна афганскому народу, особо подчеркнув важность образовательных проектов, инициированных Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Говоря о предстоящем 4-ом совещании спикеров парламентов, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что форум будет способствовать налаживанию многостороннего диалога между парламентами стран Европы и Азии.



Поблагодарив за приглашение, спикер Волеси Джирга Афганистана отметил актуальность данной дискуссионной площадки и подтвердил готовность к укреплению казахстанско-афганских межпарламентских отношений.


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Ключевые слова: Мажилис, Афганистан,
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