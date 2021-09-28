Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты председательства Казахстана в ТюркПА

Нур-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина проходит Х пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Наряду с казахстанскими парламентариями в нем принимают участие парламентские делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Турции. Кроме того, присутствуют парламентарии из Узбекистана и в качестве наблюдателей – из Венгрии, Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.

Открывая заседание, Нурлан Нигматулин как действующий председатель ТюркПА обозначил основные направления деятельности Казахстана на предстоящий период.

Как отметил спикер Мажилиса, в ситуации эпидемии коронавируса тюркоязычные страны не прекратили совместную работу, а, используя современные технологии, наращивали сотрудничество.

Примером тому является Саммит Тюркского совета и неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркских государств, где особое внимание было уделено модернизации тюркской цивилизации, популяризации наследия Ясави и сакрального Туркестана, закреплению важного экономического и культурно- гуманитарного положения тюркского мира в XXI веке.

«Наша организация также должна принимать активное участие в реализации инициатив, выдвинутых главами государств на этом саммите», - считает Нурлан Нигматулин.

Среди основных направлений деятельности ТюркПА на предстоящий период спикер Мажилиса назвал законодательную поддержку инициатив, закрепленных в разрабатываемом в настоящее время стратегическом документе «Тюркское видение-2040». Разработку и принятие же необходимых для этого модельных законов предлагается вести на системной основе в соответствии с Планом законопроектных работ, который будет охватывать пятилетний период. Первый такой план Нурлан Нигматулин предложил уже разработать на 2022-2027 годы.

Одним из первых модельных законов, который необходимо принять, - это закон о кибербезопасности.

Говоря об актуальности вопросов безопасности, председатель Мажилиса остановился на ситуации в Афганистане. В связи с тем, что сегодня эта страна находится на грани гуманитарного кризиса, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на предложении Казахстана создать в Алматы Международный гуманитарно-логистический хаб под эгидой ООН.

Казахстанская сторона будет работать и над расширением состава государств-участников ТюркПА.

«Рады, что в сегодняшнем юбилейном заседании приняли участие представители Парламента Узбекистана. В настоящее время укрепляются наши межпарламентские связи с туркменскими партнерами», - отметил Нурлан Нигматулин.

Для развития культурно-гуманитарного сотрудничества планируется задействовать телевизионный канал «Туркестан 24».

«В этом году по инициативе Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева был открыт телеканал «Туркестан». Поскольку Туркестан - духовная столица всего тюркского мира, важно создать общий канал для тюркских государств. Это будет способствовать всесторонней пропаганде социально-экономического, политического пути развития наших стран, деятельности парламентов, а также формированию необходимой информационной среды для всех тюркских стран», - считает спикер Мажилиса.

Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что предлагаемые направления деятельности выведут взаимодействие парламентов тюркоязычных стран на качественно новый уровень и повысят эффективность работы Ассамблеи.