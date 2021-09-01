Нурлан Нигматулин обозначил основные задачи Мажилиса на предстоящий период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ. Об этом заявил спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании представил стране масштабный и конкретный план дальнейших реформ, направленных, прежде всего, на социально-экономическое развитие Казахстана после пандемии», - сказал Нурлан Нигматулин.

Большой блок задач, как отметил спикер, поставлен для повышения эффективности системы здравоохранения, качества образования, совершенствования региональной политики.

Он также акцентировал внимание депутатов на таких задачах, как улучшение бюджетно-финансовой системы, продолжение политической модернизации страны.

«Все эти поручения задают четкий вектор и для законотворческой работы Парламента в предстоящий период. И нам, депутатам Мажилиса, необходимо качественно и оперативно создать прочную законодательную базу для системной модернизации страны, намеченной в Послании Президента Казахстана, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Было отмечено, что предстоит работа над такими законопроектами как: законопроект о промышленной политике, о развитии агломераций, о профессиональной квалификации.

«Необходимо будет принять поправки в бюджетное законодательство по внедрению блочного бюджета с повышением ответственности администраторов бюджетных программ», - добавил Нурлан Нигматулин.

Также, по его словам, депутатам предстоит создать законодательную базу для возвращения в экономический оборот замороженных активов и многое другое.