Нурлан Нигматулин о мобилизационных заказах: Здесь нужна прямая ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что исполнение обязательств по мобилизационному заданию или заказу как государственными, так и частными организациями должно четко контролироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Своим мнением спикер Мажилиса поделился на пленарном заседании Палаты в ходе обсуждения в I чтении проекта законодательных поправок по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Нурлан Нигматулин не согласился с тем, что механизмы контроля за госорганами и предприятиями подробно прописаны, тогда как в отношении частного сектора четкие механизмы не предусматриваются.

По мнению спикера Мажилиса, тот контроль за исполнением мобилизационного заказа, который сейчас есть и которым предлагают ограничиться разработчики законопроекта (так называемый «профилактический контроль»), не предполагает выяснения реальной ситуации, так как производится без выезда.

«Должен быть не просто профилактический, а полноценный, действенный контроль. И каждый предприниматель, который идёт в сферу мобилизационной подготовки (а это равно национальной безопасности), должен понимать, что очень серьёзная зона ответственности. Да, наверное, можно согласиться с тем, что порядок контроля должен быть расписан в договоре между государственным органом и конкретным исполнителем заказа. Но здесь должен быть подход по-армейски чёткий – все должны, что называется, шагать в ногу, когда касается вопроса исполнения обязательств по мобилизационному заданию или заказу, и государственные, и частные организации», - сказал Нурлан Нигматулин.

Как отметил председатель Мажилиса, говоря о разработке типового договора, в документе должен быть подробно расписан порядок контроля. Разрабатываться и утверждаться этот договор должен уполномоченным органом, то есть Министерством национальной экономики.

«Эту компетенцию нужно закрепить в рассматриваемом законопроекте. А то получается, как говорится, кашу вместе варили, а ответственность вот такая, условная», - резюмировал Нурлан Нигматулин, еще раз акцентировав внимание на важности контроля как в отношении госорганов, так и частного сектора.

До второго чтения этот вопрос будет доработан членами рабочей группы совместно с разработчиками проекта закона.