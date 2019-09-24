Нурлан Нигматулин: Нур-Султан стал поистине парламентской столицей Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» с участием Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева открылось в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, поблагодарив гостей за участие, открыл работу международного четвертого совещания.

«Выражаем уверенность, что сегодняшний форум откроет большие возможности для установления всестороннего диалога, укрепления взаимного доверия и дальнейшего усиления парламентского сотрудничества между законодательными органами. Сегодня здесь, в сердце Евразии, в городе Нур-Султане на наш международный форум собрались парламентарии стран Европы и Азии. Это уже четвертое совещание парламентов стран Евразии», - сказал в своем приветственном слове Нурлан Нигматулин.





Он также отметил, что с каждым разом расширяется его география, с каждым разом растет число его участников.

«Нынешнее совещание спикеров стало самым представительным форумом парламентариев Европы и Азии. Сегодня город Нур-Султан стал поистине парламентской столицей Евразии. В работе нашего совещания принимают участие парламентские делегации из 65 государств, 41 из которых возглавляют спикеры парламентов. Также принимают участие руководители 14 международных и межпарламентских организаций», - отметил спикер Мажилиса.

В мероприятии принимает участие Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

«Безусловно, огромную важность исключительную значимость форуму придает участие в нем автора и инициатора евразийского проекта, Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева», - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Напомним, четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» стартовало в Нур-Султане.



