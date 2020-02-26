Нурлан Нигматулин: новые поправки призваны повысить доверие граждан к судебной системе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что активизация роли суда повысит эффективность защиты граждан. Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе обсуждения в I чтении законодательных поправок в Гражданский процессуальный кодекс по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что законопроект направлен на реализацию соответствующих поручений Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества судебных решений.

«Особенность данного законопроекта в том, что он кардинально меняет саму парадигму роли судьи в гражданском процессе. Если до сих пор судьи руководствуются принципом нейтральности при рассмотрении дел, то теперь усиливается процессуальная активность суда. И такой подход соответствует лучшему мировому опыту в гражданском судопроизводстве», - подчеркнул спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд вопросов.

В частности, готов ли судейский корпус к такой активизации своей роли. Законопроектом предлагается предоставить суду право самостоятельного выяснения обстоятельств дела, в т.ч. сбора доказательств, а также обсуждения со сторонами их позиций и доводов.

В связи с этим председатель Мажилиса подчеркнул важность подготовки как самих судей к этому нововведению, так и граждан.

«Согласно действующему Гражданскому процессуальному кодексу превалирует принцип нейтральности суда. И, конечно же, у них сформировался определенный стереотип поведения в ходе рассмотрения дел. И это затрудняет выполнение главной задачи правосудия по защите и восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан. Поэтому Верховному суду нужно принять меры по изменению не только этого стереотипа, но и изменению психологии самих судей», - отметил Нурлан Нигматулин.

Говоря же о подготовке граждан к введению этой нормы, спикер Мажилиса отметил, что и Верховному суду, и другим госорганам необходимо провести разъяснительную работу по этому законопроекту.

«Потому что уровень юридической грамотности населения – это один из важнейших аспектов развития любого общества», - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Депутаты также подняли вопрос о гарантиях обеспечения объективности судьи. В связи с чем мажилисмены предложили внести поправку, предусматривающую обязательное ведение протокола при подготовке дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции по ходатайству сторон.

Разработчики законопроекта согласились с данной поправкой.

После обсуждения депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект законодательных поправок в Гражданский процессуальный кодекс по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек.

«Теперь важно, чтобы наши судьи эффективно и компетентно пользовались своими новыми полномочиями. Здесь, конечно же, значительная роль отводится Верховному суду, задача которого – дать исчерпывающие разъяснения нижестоящим судам по всем вопросам этой новой судебной практики. Только тогда будет обеспечено повышение уровня доверия граждан к судебной системе», - резюмировал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.