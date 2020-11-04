Нурлан Нигматулин: Новые поправки позволят использовать пенсионные накопления с 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин на пленарном заседании палаты акцентировал внимание на законодательных нормах, позволяющих выполнить поручения Главы государства, данные на открытии нынешней парламентской сессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Прежде всего, это касается возможности использования населением части своих пенсионных накоплений, а также усиления роли общественных советов.

Законопроекты, содержащие поправки по вопросам восстановления экономического роста, а также относительно деятельности общественных советов, одобрили сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении.

Говоря о нормах, направленные на предоставление казахстанцам возможности использования части своих пенсионных накоплений, спикер Мажилиса отметил, что этот вопрос бурно обсуждался в обществе.

Напомнив о соответствующем поручении Главы государства, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что с принятием данного законопроекта создаётся законодательная база по решению этого вопроса.

«Это означает, что уже с начала 2021 года вкладчики Пенсионного фонда смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям», - сказал председатель Мажилиса.

При обсуждении данной нормы депутаты Мажилиса подняли вопрос относительно методики установления предусмотренного законопроектом «порога минимальной достаточности» пенсионных накоплений.

Как пояснили представители Министерства труда и социальной защиты населения, Методика определения «порога минимальной достаточности» пенсионных накоплений будет определяться Правительством. Главная же цель установления «порога минимальной достаточности» - возможность обеспечить граждан в будущем при достижении ими пенсионного возраста достойной пенсией.

При этом спикер Мажилиса подчеркнул, что механизм использования пенсионных накоплений должен быть доступным и понятным.

«Главное, чтобы государственные органы сформировали конкретные, чёткие, понятные для населения механизмы исполнения норм закона», - сказал Нурлан Нигматулин.

Новаторские нормы содержатся и в законопроекте о деятельности общественных советов.

В частности, депутаты внесли поправки, предусматривающие, что общественные советы будут формироваться не только в государственных органах, как в настоящее время, но и в квазигоссекторе. Кроме того, депутатами предлагается наделить общественные советы функцией обсуждать проекты стратегий и планов развития, исполнения бюджета субъекта квазигоссектора, наряду с участием в деятельности закупочных комиссий.

«Эти вопросы всегда в центре внимания общественности, всегда бурно обсуждаются. Эта новаторская норма означает значительный прогресс в деятельности общественных советов», - считает Нурлан Нигматулин.

Вместе с тем депутаты Мажилиса выразили опасения относительно формулировки разработчиков, предусматривающей осуществление уполномоченным органом «руководства» общественными советами.

Как отметил спикер Мажилиса, важно, чтобы у общественных советов не было руководства от госоргана. Только тогда будут сохранены такие основные принципы их работы, как автономность и самостоятельность.

До второго чтения рабочей группе предстоит доработать эту норму с уточнением формулировки.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что в целом данный законопроект создаёт законодательную базу формирования новой модели общественных советов, которая обеспечит их организационную эффективность, демократичность, открытость и прозрачность.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с ежегодным Посланием народу Казахстана, где он отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.