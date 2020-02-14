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Нурлан Нигматулин: Новые поправки активизируют развитие внутреннего туризма

14 Февраля 2020 14:11
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Нурлан Нигматулин: Новые поправки активизируют развитие внутреннего туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Мажилисменам предлагается обсудить в первом чтении законодательные поправки по вопросам туристской деятельности.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, говоря о предстоящем рассмотрении законопроекта на пленарном заседании, совершенствование отечественного законодательства в сфере туризма будет способствовать развитию туристской деятельности.

Законопроект направлен на создание правовых условий по стимулированию развития внутреннего и въездного туризма, определение мер господдержки туристской отрасли, а также урегулирование деятельности выездного туризма за счет установления оптимальных требований.

Кроме того, депутаты Мажилиса рассмотрят пакет ратификационных законопроектов. Это Протокол о присоединении Армении к Соглашению о введении единых форм паспортов транспортного средства, самоходной машины и организации систем электронных паспортов. В пакете и казахстанско-узбекское межправительственное Соглашение о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Узбекистана, в Казахстане и трудящихся-мигрантов, являющихся гражданами Казахстана, в Республике Узбекистан.

Палате предстоит назначить профильному комитету сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это разработанные депутатами поправки по вопросам защиты материнства и детства, а также новшества относительно аудиторской деятельности.


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Ключевые слова: Туризм, Мажилис,
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