Нурлан Нигматулин: Нормы по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался по актуальным нормам законопроекта «О статусе педагога», который сегодня одобрен в I чтении на пленарном заседании Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд актуальных вопросов.

Прежде всего, речь шла о снижении нагрузки на учителя и учеников.

- Вопрос нормативной учебной нагрузки – очень острый и наболевший. Низкая нагрузка – это «мизерные» учительские ставки, высокая нагрузка – это сверхзагруженность наших учителей и соответственно низкое качество преподавания. Именно поэтому и Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили задачу: сокращения нагрузки на учителей, - сказал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

В правительственном варианте законопроекта данная норма не предусматривалась, что вызвало критику со стороны Спикера Мажилиса.

- В рамках обсуждения проекта закона мы встречались с педагогической общественностью, Учителя отмечали, что учебная нагрузка чрезмерно высока как для них, так и для учеников. Поэтому для исправления этого положения депутаты и предлагают снизить нормативную учебную нагрузку в неделю с 18 часов до 16 часов. При этом за 16 часов учителя должны получать столько же, сколько они получают сейчас за 18. Это очень важный момент, - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что, решая задачу сокращения нагрузки на учителей, нужно обязательно продумать и снижение недельной нагрузки на учеников.

Особое внимание депутаты уделили гарантиям защиты чести и достоинства педагога.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, по предложению депутатов вводится норма об административной ответственности за посягательство на честь и достоинство педагогов.

- Это совершенно новая норма, которая вводится впервые. Раньше было золотое правило: учитель всегда прав. А сегодня получается, что у учителей нет вообще никаких прав, - сказал Н.Нигматулин, отметив, что в последнее время участились случаи, когда педагоги подвергаются нападкам, а порой даже и насилию.

По мнению Спикера Мажилиса, таким случаям должна даваться жесткая правовая оценка со стороны правоохранительных органов.

Отдельное внимание депутаты уделили вопросу привлечения учителей к несвойственной их профессиональной деятельности работе.

В правительственном варианте депутаты увидели противоречие между отдельными нормами, которые, в одном случае, обязывают педагога «содействовать социальному, культурному и экономическому развитию страны», а в другом – не допускают привлекать его к несвойственным профессиональной деятельности видам работы.

- Прописывая в обязанность педагогов «содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества», мы опять рискуем загрузить их несвойственными функциями. Максимальное время учитель должен быть с учениками, а не на мероприятиях. Недавно я встречался с учителями, в частности, с педагогической общественностью столицы, чтобы обсудить законопроект. Так вот, учителя как настоящие граждане готовы активно участвовать в жизни страны, т.е. они не отказываются, но, прежде всего, они хотят заниматься своим делом – учить детей, - подчеркнул Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

По мнению Спикера Мажилиса, педагог может выполнять работу, не связанную с его профессиональной деятельностью, но исключительно в тех случаях, которые предусматриваются законами страны.

- И это необходимо четко отразить в законопроекте, - считает Н.Нигматулин.

Подводя итог состоявшего обсуждения, Спикер Мажилиса отметил, что встречи с учителями показали, что сами педагоги поддерживают основные параметры законопроекта. Вместе с тем Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость доработки ряда вопросов.

- До второго чтения необходимо обратить внимание на доработку норм по защите статуса педагога. Нормы по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными и обеспечивать как неотвратимость, так и справедливость наказания за посягательство на них, - сказал Председатель Мажилиса.

По словам Н.Нигматулина, с 1 января 2020 года зарплата педагогов возрастёт на 25% и в 2 раза в течение последующих 4-х лет. Кроме того, законопроектом предусмотрена доплата в 2-х кратном размере за классное руководство и проверку тетрадей, увеличение периода отпуска и другие меры.

Однако только экономических стимулов недостаточно.

- Повышение статуса педагога — это целый комплекс мер, который включает все направления формирования положительного имиджа профессии педагога. Решать все задачи, о которых сегодня мы говорили, должно не только Правительство, но и Парламент, другие государственные органы, да и все общество в целом. Только таким образом, используя весь комплекс мер, можно на деле добиться высокого статуса наших педагогов, - сказал Спикер Мажилиса.